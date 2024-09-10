Сийярто: Венгрия предлагает Будапешт для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Будапешт может послужить в качестве места подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Будапешт может послужить местом для подписания мирного соглашения между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил сегодня на форуме "Ереванский диалог".

"В ходе моих последних переговоров с обеими сторонами рассматривался и вариант, что Будапешт также мог бы послужить местом подписания мирного соглашения, подписания соглашения о мире в миролюбивой столице миролюбивой страны миролюбивого народа. Думаю, что это та важная помощь, которую мы могли бы оказать", - сказал он.

Дипломат отметил значимость достижения мира на Южном Кавказе, подчеркивая, что жители региона "имеют право на безопасную и мирную жизнь в своих собственных домах".