Сийярто: Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевым.

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевым.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз-Центральная Азия", который проходит в Алма-Ате.

"Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого", - отметил он.

По его словам, Венгрия - это страна, которая граничит с Украиной и "платит высокую цену" за этот конфликт. В Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, и многие из них погибают.

"Мы призываем к миру, потому что мир - это единственный способ сберечь жизни", - подчеркнул он.