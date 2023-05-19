О нас

Сийярто: Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Сийярто: Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины Венгрия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевым.
В регионе
19 мая 2023 г. 11:41
Сийярто: Венгрия готова предоставить площадку для переговоров России и Украины

Венгрия готова предоставить площадку для переговоров между Москвой и Киевым.

Как передает Report, об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в кулуарах второго экономического форума "Европейский союз-Центральная Азия", который проходит в Алма-Ате.

"Венгрия готова предоставить место для мирных переговоров в любое время. Это предложение до сих пор в силе. Когда бы Россия и Украина ни изъявили готовность, мы готовы создать все необходимые условия для этого", - отметил он.

По его словам, Венгрия - это страна, которая граничит с Украиной и "платит высокую цену" за этот конфликт. В Украине живет большая венгерская диаспора, члены которой мобилизуются в украинскую армию, и многие из них погибают.

"Мы призываем к миру, потому что мир - это единственный способ сберечь жизни", - подчеркнул он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Szijjártó: Hungary ready to provide platform for Russia-Ukraine talks

Самое важное

Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
Министр обороны Молдовы: Россия использует все возможности, воздушное пространство нашей страны нарушается
18 мая 2023 г. 15:24
В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi