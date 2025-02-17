Сийярто: Венгрия готова предложить Казахстану опыт и технологии для строительства АЭС

Венгрия готова поделиться с Казахстаном технологиями и опытом для реализации проекта строительства в этой стране первой атомной электростанции (АЭС).

Венгрия готова поделиться с Казахстаном технологиями и опытом для реализации проекта строительства в этой стране первой атомной электростанции (АЭС).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Астане на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером – министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу.

"Казахстан принял решение построить атомную электростанцию. Думаю, что наша технология и опыт в атомной энергетике будут приемлемыми для казахстанских партнеров", – сказал Сийярто.

Он отметил, что на переговорах с Нуртлеу также обсуждались вопросы развития стратегического партнерства с венгерской компанией MOL в сфере освоения новых месторождений в Казахстане.

Кроме того, министр заявил, что венгерские компании играют важную роль в модернизации сельского хозяйства и в скором времени откроют новые предприятия стоимостью $5 млн.

"Что касается фармацевтики, то Gedeon Richter, флагман венгерской фармацевтической отрасли, является девятым крупнейшим производителем фармацевтической продукции в Казахстане. В данный момент компания выпускает не только лекарственные препараты, но и другие медицинские технологии", – отметил он.

Глава МИД Венгрии также сообщил, что с мая текущего года будет запущен прямой рейс из Будапешта в Шымкент.

"Уверен, что прямое авиасообщение между нашими странами даст дополнительный импульс развитию двусторонних отношений. Мы видим высокий спрос на такие связи, а также значительный интерес казахстанских студентов к получению образования в Венгрии", – сказал он.