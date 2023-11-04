Сийярто: Тюркские страны важны для новой архитектуры безопасности в Европе

Участие Турции и тюркских стран важно для создания новой архитектуры безопасности в Европе в свете текущих геополитических вызовов, включая войну в Украине.

Участие Турции и тюркских стран важно для создания новой архитектуры безопасности в Европе в свете текущих геополитических вызовов, включая войну в Украине.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью казахстанскому телеканалу Silk Way.

"Мы считаем, что без Турции и тюркского мира не будет устойчивой архитектуры безопасности в Европе. Чтобы реализовать эту устойчивую стратегию, необходимо участие Турции и тюркских стран, особенно центральноазиатских", - указал Сиярто.

"Мы не можем изолировать себя. Безопасность в Европе не будет обеспечена и никогда не станет реальностью без учета безопасности в Центральной Азии. Поэтому [наши] связи в рамках сотрудничества должны быть теснее и прочнее в будущем", - выразил уверенность глава МИД Венгрии.