Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ

Венгрия требует, чтобы Евросоюз или Украина предоставили ей гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России.
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"В понедельник Совет ЕС по иностранным делам соберется, чтобы решить, продолжать ли санкции против России. Формула ясна: отныне мы не можем платить цену за чужие войны и одновременно мириться с риском для нашей энергетической безопасности. Украина и/или Европейский союз должны дать гарантии, что в будущем они не будут чинить никаких препятствий поставкам природного газа и нефти в Венгрию. Я сказал об этом верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас в нашем сегодняшнем телефонном разговоре. Нужно убеждать не нас, а украинцев, которые должны дать гарантии", - написал Сийярто.