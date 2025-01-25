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Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ

Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ Венгрия требует, чтобы Евросоюз или Украина предоставили ей гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России.
В регионе
25 января 2025 г. 22:36
Сийярто потребовал от ЕС гарантий энергобезопасности из-за санкций против РФ

Венгрия требует, чтобы Евросоюз или Украина предоставили ей гарантии энергобезопасности в связи с вопросом о продлении санкций против России.

Как передает Report, об этом в своем аккаунте в соцсети сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после телефонного разговора с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

"В понедельник Совет ЕС по иностранным делам соберется, чтобы решить, продолжать ли санкции против России. Формула ясна: отныне мы не можем платить цену за чужие войны и одновременно мириться с риском для нашей энергетической безопасности. Украина и/или Европейский союз должны дать гарантии, что в будущем они не будут чинить никаких препятствий поставкам природного газа и нефти в Венгрию. Я сказал об этом верховному представителю ЕС по иностранным делам Кае Каллас в нашем сегодняшнем телефонном разговоре. Нужно убеждать не нас, а украинцев, которые должны дать гарантии", - написал Сийярто.

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