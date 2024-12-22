Сийярто: Поставки нефти РФ в Венгрию по трубопроводу "Дружба" возобновлены

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", приостановленные в последние дни по техническим причинам, возобновлены.

Поставки российской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", приостановленные в последние дни по техническим причинам, возобновлены.

Как передает Report, об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на своей странице в соцсети.

"Возобновились поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Энергоснабжение Венгрии в безопасности!" - написал он.

Отметим, что в Венгрии благодаря созданным запасам не было никакой угрозы нехватки сырья на нефтеперерабатывающих предприятиях компании MOL, расположенных в Сазхаломбатте и столице соседней Словакии Братиславе. Эти НПЗ, поставляющие бензин и дизельное топливо в страны Центральной и Восточной Европы, используют в основном российские сорта нефти.

Ранее сообщалось, что в поселке Стальной Конь Орловской области РФ подвергся атаке беспилотников объект, обслуживающий работу магистрального нефтепровода "Дружба".