Сигнал о заложенной бомбе в ереванском метро оказался ложным

Сигнал о якобы заложенной бомбе в Ереванском метрополитене оказался ложным.

Сигнал о якобы заложенной бомбе в Ереванском метрополитене оказался ложным.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом отметила пресс-служба Ереванского метрополитена.

Отмечается, что в результате осмотра помещений взрывных устройств не обнаружено.

"Ереванский метрополитен, как обычно, возобновит свою работу завтра, в 07:00", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 2 августа в МЧС Армении поступила информация о бомбах, заложенных в мэрии Еревана, аэропорту "Звартноц", здании парламента, ряде других важных военных и гражданских объектов. Для проверки данных на места выехали боевые расчеты пожарных-спасателей, а также группа инженеров-саперов.

Позже в МЧС заявили, что в ходе проверок в аэропорту "Звартноц" и мэрии Еревана взрывных устройств не обнаружено.