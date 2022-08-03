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Сигнал о заложенной бомбе в ереванском метро оказался ложным

Сигнал о заложенной бомбе в ереванском метро оказался ложным Сигнал о якобы заложенной бомбе в Ереванском метрополитене оказался ложным.
В регионе
3 августа 2022 г. 03:43
Сигнал о заложенной бомбе в ереванском метро оказался ложным

Сигнал о якобы заложенной бомбе в Ереванском метрополитене оказался ложным.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом отметила пресс-служба Ереванского метрополитена.

Отмечается, что в результате осмотра помещений взрывных устройств не обнаружено.

"Ереванский метрополитен, как обычно, возобновит свою работу завтра, в 07:00", - говорится в сообщении.

Напомним, вечером 2 августа в МЧС Армении поступила информация о бомбах, заложенных в мэрии Еревана, аэропорту "Звартноц", здании парламента, ряде других важных военных и гражданских объектов. Для проверки данных на места выехали боевые расчеты пожарных-спасателей, а также группа инженеров-саперов.

Позже в МЧС заявили, что в ходе проверок в аэропорту "Звартноц" и мэрии Еревана взрывных устройств не обнаружено.

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Версия на азербайджанском языке İrəvan metrosunda bomba axtarışları nəticəsiz qalıb

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