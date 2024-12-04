Сибига: Вступление Украины в НАТО - стратегическая цель, но пока неподходящее время

Украина в то время, как на территории страны ведутся военные действия, не стремится к членству в НАТО.

Украина в то время, как на территории страны ведутся военные действия, не стремится к членству в НАТО.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на брифинге в Брюсселе, где проходит заседание министров иностранных дел стран-членов альянса.

"Действительно, сложно говорить о возможности членства страны в НАТО, когда на ее территории ведутся военные действия. Это такая позиция некоторых стран НАТО, которые считают, что это может повлечь за собой прямое вовлечение их в войну. Украина к этому не стремится", - сказал он.

При этом он подчеркнул, что для Украины этот вопрос является стратегическим.

Он также отметил, что два предыдущих саммита НАТО в Вильнюсе и в Вашингтоне "четко подтвердили необратимость членства Украины в НАТО".

Сибига также заявил, что двусторонние соглашения в сфере безопасности с партнерами "усиливают страну" на пути вступления в НАТО.