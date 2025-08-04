Сибига: Украина попросила у Польши кредит на 120 млн евро

Украина запросила у Польши кредит в размере 120 млн евро для закупки вооружения.

Украина запросила у Польши кредит в размере 120 млн евро для закупки вооружения.

Как передает Report, об этом в интервью Укринформ заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

"Польские ПЗРК (переносной зенитный ракетный комплекс - ред.) "Перуны" очень эффективны, они проверены на поле боя, и мы готовы их покупать. И это было одной из тем обсуждения с господином Сикорским (глава МИД Польши Радослав Сикорский - ред.) на предмет возможности получения кредита. За счет этого кредита мы готовы приобрести в Польше продукцию их оборонной отрасли", - отметил он.

По словам Сибиги, в ходе встречи с Сикорским также обсуждались дальнейшие шаги по оказанию давления на российскую сторону для того, чтобы добиться прекращения огня и достижения мира. Одним из рычагов давления являются санкции, которые должны быть синхронизированы.

"У нас утвержденный в Европейском Союзе 18-й пакет санкций. Он действительно очень комплексный и мощный. И теперь важно, чтобы он был синхронизирован с американским пакетом. Я имею в виду трансатлантический санкционный пакет. И у нас есть еще другие страны: Великобритания, Япония, Новая Зеландия, Канада", - отметил он.

Он сказал, что с Сикорским рассматривался вопрос о принятии мер по предотвращению экспорта российской нефти "теневым флотом" через Балтийское море.