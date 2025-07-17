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Сибига сохранит должность главы МИД в новом составе правительства Украины

Сибига сохранит должность главы МИД в новом составе правительства Украины Андрей Сибига сохранит должность министра иностранных дел в составе нового правительства Украины.
В регионе
17 июля 2025 г. 12:03
Сибига сохранит должность главы МИД в новом составе правительства Украины

Андрей Сибига сохранит должность министра иностранных дел в составе нового правительства Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский подал его кандидатуру на рассмотрение в Верховной раде.

Соответствующий документ был зарегистрирован сегодня, 17 июля, под названием "Проект Постановления о назначении Сибиги А.И. на должность министра иностранных дел Украины".

Вчера Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до этого возглавлял Кабмин.

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