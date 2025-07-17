Сибига сохранит должность главы МИД в новом составе правительства Украины

Андрей Сибига сохранит должность министра иностранных дел в составе нового правительства Украины.

Андрей Сибига сохранит должность министра иностранных дел в составе нового правительства Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, президент Украины Владимир Зеленский подал его кандидатуру на рассмотрение в Верховной раде.

Соответствующий документ был зарегистрирован сегодня, 17 июля, под названием "Проект Постановления о назначении Сибиги А.И. на должность министра иностранных дел Украины".

Вчера Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до этого возглавлял Кабмин.