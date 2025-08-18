Сибига: От встречи в Вашингтоне ожидаем четкого понимания гарантий безопасности

Встреча президента Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне, запланированная на вечер понедельника, является одним из определяющих моментов в приближении мира, которого Украина стремится достичь в этом году.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на презентации проекта программы действий правительства.

"Определяющий момент (...), когда действительно благодаря максимальной мобилизации дипломатических усилий мы можем сделать справедливый мир ближе. Мы прилагаем все усилия, чтобы эта война закончилась в этом году", - сказал он.

По его словам, украинская сторона ожидает дальнейший прогресс, более четкое понимание параметров будущих гарантий, и приближение встречи в трехстороннем формате Зеленский-Путин-Трамп, с участием, возможно, других лидеров стран-союзников Украины.