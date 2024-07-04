Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости улучшить безопасность в регионе совместными усилиями.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости улучшить безопасность в регионе совместными усилиями.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе заседания на встрече Шанхайской организации сотрудничества в формате ШОС+.

По его словам, для этого следует наращивать обмен разведывательными данными.

"Вне зависимости от изменений международной ситуации Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - сказал он.

Лидер КНР отметил, что среди принципов устойчивой безопасности - обмен опытом в сфере госуправления, создание центра по противодействию угрозам безопасности, антинаркотического центра, а также наращивание обмена разведывательной информацией. Он заявил, что в рамках этой деятельности Китай будет проводить совместные антитеррористические учения в текущем году.