О нас

Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными

Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости улучшить безопасность в регионе совместными усилиями.
В регионе
4 июля 2024 г. 16:38
Си Цзиньпин призвал страны ШОС нарастить обмен разведданными

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости улучшить безопасность в регионе совместными усилиями.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе заседания на встрече Шанхайской организации сотрудничества в формате ШОС+.

По его словам, для этого следует наращивать обмен разведывательными данными.

"Вне зависимости от изменений международной ситуации Шанхайская организация сотрудничества должна продолжать служить гарантом общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности", - сказал он.

Лидер КНР отметил, что среди принципов устойчивой безопасности - обмен опытом в сфере госуправления, создание центра по противодействию угрозам безопасности, антинаркотического центра, а также наращивание обмена разведывательной информацией. Он заявил, что в рамках этой деятельности Китай будет проводить совместные антитеррористические учения в текущем году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2024 г. 12:40
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
Посол : Азербайджан и Венгрию объединяют схожие геополитические интересы
3 июля 2024 г. 11:31
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
В Азербайджане изменена стоимость проезда в общественном транспорте
30 июня 2024 г. 21:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi