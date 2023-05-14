Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай - Центральная Азия

Президент Туркменистане Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Президент Туркменистане Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Как передает Report, об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".

По его данным, Ма Чжаосюй передал Бердымухамедову приветствие от имени председателя КНР Си Цзиньпина и приглашение принять участие в саммите Китай - Центральная Азия. Указывается, что китайская сторона с нетерпением ожидает участия главы Туркменистана в этом мероприятии. Туркменский лидер поблагодарил руководство КНР за приглашение.

В ходе встречи Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обладающего большим потенциалом для наращивания взаимовыгодных связей с учетом современных реалий. Собеседники отметили, что их страны продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.

Ранее МИД КНР сообщил, что город Сиань примет саммит Китай - Центральная Азия, который пройдет 18-19 мая. Форум проведет председатель КНР. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.