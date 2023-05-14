Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай - Центральная Азия

Президент Туркменистане Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
Как передает Report, об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".
По его данным, Ма Чжаосюй передал Бердымухамедову приветствие от имени председателя КНР Си Цзиньпина и приглашение принять участие в саммите Китай - Центральная Азия. Указывается, что китайская сторона с нетерпением ожидает участия главы Туркменистана в этом мероприятии. Туркменский лидер поблагодарил руководство КНР за приглашение.
В ходе встречи Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обладающего большим потенциалом для наращивания взаимовыгодных связей с учетом современных реалий. Собеседники отметили, что их страны продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.
Ранее МИД КНР сообщил, что город Сиань примет саммит Китай - Центральная Азия, который пройдет 18-19 мая. Форум проведет председатель КНР. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.