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Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай - Центральная Азия

Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай - Центральная Азия Президент Туркменистане Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.
В регионе
14 мая 2023 г. 07:41
Си Цзиньпин пригласил Бердымухамедова на саммит Китай - Центральная Азия

Президент Туркменистане Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

Как передает Report, об этом сообщили в официальной программе туркменского телевидения "Ватан".

По его данным, Ма Чжаосюй передал Бердымухамедову приветствие от имени председателя КНР Си Цзиньпина и приглашение принять участие в саммите Китай - Центральная Азия. Указывается, что китайская сторона с нетерпением ожидает участия главы Туркменистана в этом мероприятии. Туркменский лидер поблагодарил руководство КНР за приглашение.

В ходе встречи Бердымухамедов и Си Цзиньпин обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, обладающего большим потенциалом для наращивания взаимовыгодных связей с учетом современных реалий. Собеседники отметили, что их страны продуктивно сотрудничают в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе и других отраслях.

Ранее МИД КНР сообщил, что город Сиань примет саммит Китай - Центральная Азия, который пройдет 18-19 мая. Форум проведет председатель КНР. Ожидается, что в мероприятии также примут участие лидеры Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin Berdiməhəmmədovu Çin-Mərkəzi Asiya sammitinə dəvət edib

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