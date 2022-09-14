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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Си Цзиньпин прибыл в Казахстан Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в Казахстан. Его самолет приземлился в аэропорту Нур-Султана.
В регионе
14 сентября 2022 г. 13:15
Си Цзиньпин прибыл в Казахстан

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с госвизитом в Казахстан. Его самолет приземлился в аэропорту Нур-Султана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Это первый зарубежный визит Цзиньпина за время пандемии коронавируса.

В рамках его визита планируется провести переговоры с Токаевым, а также заключение ряда соглашений о сотрудничестве.

Глава КНР также посетит Узбекистан, где 15-16 сентября пройдет саммит глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества.

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Версия на английском языке Xi Jinping arrives in Kazakhstan

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