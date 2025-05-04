Си Цзиньпин посетит Россию с официальным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщает пресс-служба Кремля.

Председатель КНР Си Цзиньпин 7-10 мая посетит с официальным визитом Россию по приглашению президента Владимира Путина.

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что Си Цзиньпин примет участие в торжественных мероприятиях, приуроченных к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"В ходе переговоров будут обсуждены основные вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня. Планируется подписание целого ряда двусторонних межправительственных и межведомственных документов", - указали в пресс-службе.