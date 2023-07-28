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Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень

Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень Двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень - страны устанавливают стратегическое партнерство.
В регионе
28 июля 2023 г. 11:41
Си Цзиньпин: Отношения между Китаем и Грузией перейдут на новый уровень
Си Цзиньпин

Двусторонние отношения Грузии и Китая перейдут на новый уровень - страны устанавливают стратегическое партнерство.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, который находится в КНР с рабочим визитом.

"Не имеет значения, как будут развиваться события на международной арене, отношение Китая к развитию отношений с Грузией не изменится. Во время этого вашего визита в Китай будет сделано совместное заявление. Будет объявлено, что Грузия и Китай устанавливают стратегическое партнерство и тем самым отношения между странами перейдут на новый уровень", – заявил Си Цзиньпин.

По его словам, Китай и Грузия должны работать вместе, чтобы дать толчок лучшему развитию стратегического партнерства, способствовать развитию разных областей в двух странах и внести вклад в благополучие человечества.

Он отметил, что прошел 31 год с тех пор, как Китай и Грузия установили дипломатические отношения, и связи между двумя странами имеют здоровье и стабильное развитие.

"Политическое доверие между двумя странами является прочным, а результаты сотрудничества в различных областях - заметны. Грузия является другом и хорошим партнером Китая", - отметил Си Цзиньпин.

Китая находится в числе главных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2022 году вырос на 25,8% по сравнению с 2021 годом, составив 1,8 млрд долларов.

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