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Си Цзиньпин: КНР и Южная Корея должны совместно защищать свободную торговлю

Си Цзиньпин: КНР и Южная Корея должны совместно защищать свободную торговлю Китай и Южная Корея должны совместно укреплять стратегическое доверие, защищать свободную торговлю и обеспечивать бесперебойность глобальных цепочек поставок.
В регионе
10 июня 2025 г. 09:11
Си Цзиньпин: КНР и Южная Корея должны совместно защищать свободную торговлю

Китай и Южная Корея должны совместно укреплять стратегическое доверие, защищать свободную торговлю и обеспечивать бесперебойность глобальных цепочек поставок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном.

"Необходимо укреплять обмены на всех уровнях и во всех сферах, углублять стратегическое доверие, тесно координировать двустороннее сотрудничество и многостороннее взаимодействие, совместно отстаивать многосторонность и свободную торговлю, обеспечивать стабильность и бесперебойность глобальных и региональных производственных цепочек поставок <…>", - сказал китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР также указал на важность укрепления гуманитарных обменов, уважение коренных интересов двух стран, а также продвижение отношений стратегического партнерства на более высокий уровень. "Здоровые, стабильные и постоянно углубляющиеся китайско-южнокорейские отношения соответствуют тенденциям эпохи, отвечают коренным интересам народов двух стран, а также способствуют миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и во всем мире", - заявил Си Цзиньпин.

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Версия на азербайджанском языке Si Cinpin: Çin və Cənubi Koreya azad ticarəti birgə qorumalıdırlar

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