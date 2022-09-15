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Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС

Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС Между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо нерешенных политических вопросов, которые бы мешали развитию двустороннего сотрудничества.
В регионе
15 сентября 2022 г. 09:33
Си Цзиньпин и Садыр Жапаров провели переговоры на полях саммита ШОС

Между Кыргызстаном и Китаем нет каких-либо нерешенных политических вопросов, которые бы мешали развитию двустороннего сотрудничества.

Как передает Report cо ccылкой на Sputnik-Кыргызстан, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем на полях саммита ШОС.

Как отметил Жапаров, развитие кыргызско-китайских отношений отвечает интересам народов двух стран и способствует стабильному развитию в регионе.

Тем временем Си Цзиньпин подчеркнул, что Кыргызстан в рамках "Сообщества единой судьбы Кыргызстана и Китая" является одним из самых дружественных соседей и близких партнеров КНР. В связи с этим Кыргызстан будет занимать более важное место во внешней политике Китая.

Также Си Цзиньпин добавил, что республика поддерживает и заинтересован в строительстве железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Кроме этого, глава Китая принял приглашение Жапарова посетить Кыргызстан с визитом. Даты будут отработаны по дипломатическим каналам.

Напомним, в среду в Самарканде профильные ведомства Узбекистана, КНР и Кыргызстана подписали Соглашение о сотрудничестве по проекту строительства железной дороги "Китай-Кыргызстан-Узбекистан". Документ затрагивает участок территории Кыргызстана, поскольку остальные части железной дороги практически готовы.

Еще в июне этого года в Кыргызстане обозначили предварительный маршрут строительства железной дороги, которая будет пролегать через три ключевые точки: Торугарт-Макмал-Джалал-Абад. Разработка соответствующего технико-экономического обоснования проекта завершится в декабре этого года. Она соединит железные дороги трех государств, а также страны Персидского залива и Турцию с европейской сетью железных дорог.

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