О нас

Швейцария до 2028 года выделит 1,5 млрд франков на восстановление Украины

Швейцария до 2028 года выделит 1,5 млрд франков на восстановление Украины Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выделении 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год в рамках 12-тигодничной программы по поддержке реконструкции, проведения реформ и устойч
В регионе
12 февраля 2025 г. 14:04
Швейцария до 2028 года выделит 1,5 млрд франков на восстановление Украины

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выделении 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год в рамках 12-тигодничной программы по поддержке реконструкции, проведения реформ и устойчивого развития страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"На заседании 12 февраля 2025 года Федеральный совет определил приоритеты страновой программы [по Украине]. [Она включает] защиту гражданского населения, [достижение] мира, восстановление экономики и укрепление институтов. На эти цели из бюджета международного сотрудничества до 2028 года предусмотрены 1,5 млрд швейцарских франков. За реализацию страновой программы отвечает посол Жак Гербер, делегат Федерального совета по Украине", - отмечается в документе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İsveçrə Ukraynanın yenidən qurulması üçün 1,5 milyard frank ayıracaq

Самое важное

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе возобновило работу в своем здании
10 февраля 2025 г. 10:22
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
Обнародованы даты проведения выпускных экзаменов для учеников 11-х классов
7 февраля 2025 г. 16:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi