Швейцария до 2028 года выделит 1,5 млрд франков на восстановление Украины

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выделении 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год в рамках 12-тигодничной программы по поддержке реконструкции, проведения реформ и устойч

Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выделении 1,5 млрд швейцарских франков ($1,65 млрд) на восстановление Украины в период с 2025 по 2028 год в рамках 12-тигодничной программы по поддержке реконструкции, проведения реформ и устойчивого развития страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

"На заседании 12 февраля 2025 года Федеральный совет определил приоритеты страновой программы [по Украине]. [Она включает] защиту гражданского населения, [достижение] мира, восстановление экономики и укрепление институтов. На эти цели из бюджета международного сотрудничества до 2028 года предусмотрены 1,5 млрд швейцарских франков. За реализацию страновой программы отвечает посол Жак Гербер, делегат Федерального совета по Украине", - отмечается в документе.