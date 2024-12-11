Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине

Шведский производитель вооружения Saab может войти на украинский рынок в 2025 году.

Шведский производитель вооружения Saab может войти на украинский рынок в 2025 году.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон в эфире Sveriges Radio.

"Для того, чтобы Saab начал производить вооружение в Украине, необязательно дожидаться окончания конфликта. Мы находимся в процессе. Хотели бы обосноваться в Украине и сотрудничать с украинскими компаниями", - сказал он.

По его словам, на данный момент задача компании состоит в том, чтобы найти подходящих партнеров.