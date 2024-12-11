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Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине

Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине Шведский производитель вооружения Saab может войти на украинский рынок в 2025 году.
В регионе
11 декабря 2024 г. 15:47
Шведская компания Saab намерена начать производство вооружения в Украине

Шведский производитель вооружения Saab может войти на украинский рынок в 2025 году.

Как передает Report, об этом заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон в эфире Sveriges Radio.

"Для того, чтобы Saab начал производить вооружение в Украине, необязательно дожидаться окончания конфликта. Мы находимся в процессе. Хотели бы обосноваться в Украине и сотрудничать с украинскими компаниями", - сказал он.

По его словам, на данный момент задача компании состоит в том, чтобы найти подходящих партнеров.

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