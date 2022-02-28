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Швеция выделит Украине финансовую помощь в размере 52 млн долларов

Швеция выделит Украине финансовую помощь в размере 52 млн долларов Швеция направит Украине 5 тыс. противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тыс. полевых пайков и 52 млн долларов США.
В регионе
28 февраля 2022 г. 17:50
Швеция выделит Украине финансовую помощь в размере 52 млн долларов

Швеция направит Украине 5 тыс. противотанковых орудий, столько же бронежилетов, 135 тыс. полевых пайков и 52 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава шведского МИД Анн Линде.

"Швеция направит военную помощь Украине. Она включает в себя по 5 тыс. единиц противотанкового оружия, шлемов, бронежилетов и 135 тыс. полевых пайков. Он также включает в себя 500 млн шведских крон (52 млн долларов) для Вооруженных сил Украины", - написала Линде на своей странице в Twitter.

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Версия на английском языке Sweden allocates $52 million in financial aid to Ukraine

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