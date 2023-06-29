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Швеция выделила $1,4 млн на помощь Украине в области психологической защиты

Швеция выделила $1,4 млн на помощь Украине в области психологической защиты Правительство Швеции приняло в четверг решение направить средства в размере 15 млн крон (1,4 млн долларов) "на повышение способности к совместным действиям в рамках тотальной обороны Украины".
В регионе
29 июня 2023 г. 17:02
Швеция выделила $1,4 млн на помощь Украине в области психологической защиты

Правительство Швеции приняло в четверг решение направить средства в размере 15 млн крон (1,4 млн долларов) "на повышение способности к совместным действиям в рамках тотальной обороны Украины".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в пресс-релизе правительственной канцелярии.

В сообщении поясняется, что с февраля прошлого года "Швеция оказывает стране военную, финансовую и гуманитарную помощь", в том числе "поддержку в области психологической защиты, например, в виде консультаций, обучения и индивидуальных тренингов и практики".

"Швеция имеет хороший опыт в этой области и поэтому может предложить постоянную квалифицированную поддержку, но это требует дополнительных ресурсов, - прокомментировал министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин. - Эта поддержка до сих пор приносила большую пользу оборонным усилиям Украины, а также преподнесла Швеции важные уроки, которые помогут нам создать собственную психологическую защиту".

Со времени эскалации конфликта в феврале 2022 года Швеция оказала Украине помощь на сумму 21,5 млрд крон (1,9 млрд долларов), в том числе гуманитарную - на 1,9 млрд крон (177 млн долларов), 750 млн крон (70 млн долларов) были предоставлены на восстановление и 316 млн крон (29,5 млн долларов) - на проведение реформ, около 16,9 млрд (1,57 млрд долларов) - на военную поддержку.

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