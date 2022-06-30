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Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов В четверг, 30 июня, правительство Швеции приняло решение о дальнейшей военной помощи Украине. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.
В регионе
30 июня 2022 г. 14:02
Швеция предоставит Украине новую партию противотанкового оружия и пулеметов

В четверг, 30 июня, правительство Швеции приняло решение о дальнейшей военной помощи Украине. Общая стоимость военной помощи составляет около 500 млн шведских крон.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Швеции.

Поддержка состоит из оборудования, запрошенного Украиной, такого как противотанковое оружие, пулеметы и оборудование для разминирования.

Ранее Швеция четыре раза принимала решение пожертвовать военное оборудование, такое как бронированные переборки, средства индивидуальной защиты, ежедневные порции экологически чистых продуктов питания, оборудование для разминирования, противотанковое оружие, огнестрельное оружие, противолодочный ракетный комплекс и другое оборудование.

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Версия на английском языке Sweden to provide Ukraine with new batch of anti-tank weapons & machine guns
Версия на азербайджанском языке İsveç Ukraynaya yeni partiya tankəleyhinə silah və pulemyot verəcək

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