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Швеция предоставит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом

Швеция предоставит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом Швеция на основе достигнутых с ней договоренностей о поддержке членства в НАТО предоставит Турции дорожную карту борьбы с терроризмом.
В регионе
12 июля 2023 г. 19:21
Швеция предоставит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом

Швеция на основе достигнутых с ней договоренностей о поддержке членства в НАТО предоставит Турции дорожную карту борьбы с терроризмом.

Как передает Report, об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

"Швеция предоставит нам дорожную карту по борьбе со всеми террористическими организациями, что предусмотрено трехсторонним протоколом, после чего мы перейдем к следующей стадии, направив протокол о членстве в НАТО в парламент. Решение по этому вопросу предстоит принять парламенту, который будет внимательно отслеживать этот процесс. Когда он возобновит работу после каникул, будет рассмотрен этот международный акт", - сказал Эрдоган. Он не исключил, что сделано это будет в приоритетном порядке.

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Версия на английском языке Sweden to present roadmap to Türkiye for fighting against terrorism
Версия на азербайджанском языке İsveç Türkiyəyə terrorla mübarizə üçün yol xəritəsi təqdim edəcək

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