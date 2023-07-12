Швеция предоставит Турции дорожную карту по борьбе с терроризмом

Швеция на основе достигнутых с ней договоренностей о поддержке членства в НАТО предоставит Турции дорожную карту борьбы с терроризмом.

Швеция на основе достигнутых с ней договоренностей о поддержке членства в НАТО предоставит Турции дорожную карту борьбы с терроризмом.

Как передает Report , об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита альянса в Вильнюсе.

"Швеция предоставит нам дорожную карту по борьбе со всеми террористическими организациями, что предусмотрено трехсторонним протоколом, после чего мы перейдем к следующей стадии, направив протокол о членстве в НАТО в парламент. Решение по этому вопросу предстоит принять парламенту, который будет внимательно отслеживать этот процесс. Когда он возобновит работу после каникул, будет рассмотрен этот международный акт", - сказал Эрдоган. Он не исключил, что сделано это будет в приоритетном порядке.