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Швеция подготовила список с 10 членами РПК для экстрадиции их в Турцию

Швеция подготовила список с 10 членами РПК для экстрадиции их в Турцию Швеция подготовила список из 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) для экстрадиции их в Турцию.
В регионе
10 июля 2022 г. 21:59
Швеция подготовила список с 10 членами РПК для экстрадиции их в Турцию

Швеция подготовила список из 10 членов Рабочей партии Курдистана (РПК) для экстрадиции их в Турцию.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Турция направила шведским и финским властям письмо с напоминанием о своих требованиях по экстрадиции, в запросы были включены 33 члена РПК и FETO. Правительство Швеции одобрило три из 16 заявлений Турции об экстрадиции в период с 2019 по 2022 год, однако после подписания Трехстороннего соглашения по безопасности этот процесс стал ускоряться, отмечает TRT Haber.

«Шведская пресса пишет, что служба безопасности страны подготовила список из 10 членов РПК. Согласно новостям, этот список может быть использован для удовлетворения запросов Турции об экстрадиции», — уточняет телеканал.

Согласно законам Швеции, страна, запрашивающая экстрадицию, должна направить документы, касающиеся преступника, в шведский Минюст, а тот в свою очередь — в прокуратуру. Когда прокуратура представит свое заключение правительству, власти Швеции приму решение по запросу об экстрадиции. При этом лицо, экстрадиция которого запрашивается, имеет право обжаловать это решение в Верховном суде, уточняет турецкое СМИ.

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Версия на азербайджанском языке KİV: "İsveç PKK-nın 10 terrorçusunun olduğu ekstradisiya siyahısını hazırlayıb"

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