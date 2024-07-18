Швеция передаст Украине 13 резервных дизельных электростанций

Правительство Швеции приняло решение передать Украине резервные электростанции для поддержки энергоснабжения страны.

Правительство Швеции приняло решение передать Украине резервные электростанции для поддержки энергоснабжения страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила правительственная канцелярия.

Речь идет о 13 дизельных электростанциях, которые, согласно плану технического обслуживания, подлежат замене в 2024 году, поясняется в сообщении.

"Электростанции, например, смогут снабжать электроэнергией больницу или использоваться в самой энергосистеме, чтобы лучше справляться с перебоями", - привела канцелярия слова министра энергетики и промышленности Эббы Буш.

В мае шведское правительство приняло решение о новом пакете энергетической помощи Украине в размере 650 млн крон (61,65 млн долларов), 500 млн крон (47,42 млн долларов) направляются Фонду энергетической поддержки Украины и 150 млн крон (14,23 млн долларов) - Программе развития ООН.