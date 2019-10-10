Штрафы и аресты: курение детей может ударить по родителям

В России могут ввести штрафы для родителей, дети которых курят.

Как передает Report со ссылкой на портал "Известия", сегодня в правительстве уже обсуждают административное наказание. Речь идет о предупреждении, штрафе или аресте на несколько суток.

Идея внести в новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях зафиксирована в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений. Документ подписан Владимиром Колокольцевым, который возглавляет комиссию.

Нововведения могут вступить в силу с 2021 года.

Сегодня в России курят порядка 10% подростков. В 2009 и 2014 годах для решения проблемы в Госдуму вносились аналогичные законопроекты, но они не получили поддержки правительства. Эксперты отмечают сложности в реализации инициативы.