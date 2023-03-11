Штайнмайер выразил поддержку вступления Грузии в ЕС

Состоялся телефонный разговор между президентами Германии и Грузии Франком-Вальтером Штайнмайером и Саломе Зурабишвили.

Состоялся телефонный разговор между президентами Германии и Грузии Франком-Вальтером Штайнмайером и Саломе Зурабишвили.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщило посольство ФРГ в Тбилиси.

Штайнмайер обсудил с Зурабишвили текущую ситуацию в Грузии.

"Я благодарен за вашу четкую и твердую позицию в поддержку свободы и демократии. Население Грузии выбрало путь Европы. Германия поддерживает Грузию на ее европейском пути, который также включает в себя свободу СМИ и гражданского общества", - заявил президент Германии.

Отметим, что 7-8 в Тбилиси прошли акции протестов на фоне обсуждения в парламенте страны законопроекта "О регистрации иностранных агентов". Полиция применила против митингующих водометы и слезоточивый газ, в ответ протестующие начали кидать в них и здание парламента бутылки с зажигательной смесью и камни, а также строили баррикады. Были задержаны 133 участника акции, которые затем были освобождены.

В связи с этим инициаторы законопроекта - общественное движение "Сила народа" отозвали его из парламента Грузии.