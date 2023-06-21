Штайнмайер в Астане принял участие в церемонии закладки фундамента нового ВУЗа

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приняли участие в церемонии закладки капсулы времени в рамках строительства здания Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов приняли участие в церемонии закладки капсулы времени в рамках строительства здания Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии в Актау.

Как передает Report, об этом сообщает Sputnik-Казахстан со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новое учебное заведение создано в рамках поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева. Вуз будет функционировать на базе Каспийского университета технологий и инжиниринга имени Есенова.

Институт будет вести подготовку востребованных технических специалистов из числа местной молодежи и жителей других областей страны на основе передового опыта в области инженерии. Казахстанские студенты инженерных специальностей будут проходить обучение в ведущих вузах Германии.

Подготовка высококвалифицированных инженеров выгодна как казахстанским, так и немецким компаниям, отметил президент Германии.

В настоящее время между вузами двух стран заключено 178 договоров, реализуется более 10 двудипломных программ. В этой связи создание Казахско-Немецкого института устойчивой инженерии также является весьма актуальным.

"Институт будет способствовать подготовке востребованных кадров, а также проведению научных исследований и разработке новых технологий, в том числе в области производства "зеленого" водорода", - сказал Смаилов.

Он добавил, что развитие "зеленой" экономики – один из ключевых трендов в современном мире, который направлен на сохранение природных ресурсов и обеспечение устойчивого развития.

По прогнозам экспертов, в ближайшие годы мировой спрос на водород значительно возрастет во многих отраслях, включая переработку металлов, химическое производство и транспортную сферу.

Отметим, что обучение первых студентов начнется уже в сентябре. Именно им предстоит в 2029 году вскрыть капсулу времени, в которую сегодня Смаилов и Штайнмайер заложили письмо с обращением к первому выпуску нового вуза.

Образовательная программа будет расширена до 8 программ бакалавриата и 6 программ магистратуры в таких областях, как промышленная автоматизация и робототехника, управление водными ресурсами и отходами, разработка возобновляемых источников энергии, технологический инжиниринг, интернет вещей, наука о данных и искусственный интеллект.