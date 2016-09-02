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    Штайнмайер: Резолюция по т.н. "геноциду армян" не имеет обязательной юридической силы

    Глава МИД Германии: Не все резолюции имеют обязательную юридическую силу

    Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ Принятая Бундестагом резолюция по так называемому "геноциду армян" не имеет обязательной юридической силы.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuetrs, об этом заявил сегодня министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

    "Германский Бундестаг, конечно, имеет полное право и свободу проявить себя в политических вопросах. Но не все резолюции имеют обязательную юридическую силу", - отметил Штайнмайер, касаясь вопроса о резолюции, принятой Бундестагом 2 июня 2016 года.

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