Шольц: Санкции с России будут снимать по согласованию с Украиной

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что санкции против России будут сниматься только после консультаций с Украиной.

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что санкции против России будут сниматься только после консультаций с Украиной.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он заявил в интервью журналу Stern.

"Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной",— сказал он, отметив, что России придется достигнуть соглашения с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен вести переговоры с Москвой в случае уничтожения украинских военных в Мариуполе. 22 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что Россия не потерпит языка ультиматумов.