Шольц поддержал соглашение стран ЕС, ужесточающее закон о предоставлении убежища

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал соглашение стран Европейского союза (ЕС), предусматривающее более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал соглашение стран Европейского союза (ЕС), предусматривающее более жесткое отношение к беженцам, не имеющим перспектив остаться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в субботу в Нюрнберге в ходе 38-го съезда протестантских церквей ФРГ, трансляцию вел телеканал Phoenix.

Шольц отметил, что необходимо прекратить позволять странам показывать на других пальцем и не чувствовать себя ответственными. "Наконец-то должна быть создана система солидарности для распределения беженцев в Европе", - подчеркнул он.

При этом Шольц пообещал ускорить процедуры предоставления убежища и сделать процесс более цифровым. "Нужно сделать все возможное, чтобы отправить обратно тех, кто не может остаться в Европе", - резюмировал глава правительства ФРГ. Он напомнил, что после начала конфликта в Украине в феврале 2022 года Германия уже приняла более 1 млн беженцев из Украины.

Министры внутренних дел ЕС в четверг подавляющим большинством проголосовали за планы реформирования системы предоставления убежища. В частности, предусматривается значительно более жесткое обращение с мигрантами, не имеющими перспективы остаться. В дальнейшем люди, прибывающие из стран, считающихся безопасными, после пересечения границы должны направляться в строго контролируемые пункты приема. В этом случае, как правило, в течение 12 недель проводится проверка на предмет наличия у заявителя шансов на получение убежища. Если нет, то его следует немедленно отправить обратно.