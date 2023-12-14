Шольц: ЕС готов к предоставлению Грузии статуса кандидата

Евросоюз готов к расширению, в том числе к предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в объединение.

Евросоюз готов к расширению, в том числе к предоставлению Грузии статуса кандидата на вступление в объединение.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц журналистам.

В Брюсселе стартовал саммит ЕС, на котором среди прочих вопросов будет принято решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.

"Решение Евросоюза заключается в том, что мы готовы к расширению, что и рассмотрим в отношении балканских стран, Молдовы, Украины и Грузии", - сказал Шольц.

Мы поддерживаем предложенное Еврокомиссией (ЕК) расширение, добавил он.

ЕК 8 ноября опубликовала отчет, согласно которому на основании выполнения страной 12 рекомендаций комиссия рекомендует Евросовету предоставить стране статус кандидата, с пониманием, что в будущем Грузия предпримет определенные шаги в направлении реформ.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили за день до начала саммита ЕС направил письмо президенту Евросовета Шарлю Мишелю, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также к главе правительства королевства Испании Пердо Санчесу, которая в этом году является страной-председателем Совета ЕС.