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Шольц: ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в Евросоюз к концу июня

Шольц: ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в Евросоюз к концу июня Европейская комиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.
В регионе
19 мая 2022 г. 12:33
Шольц: ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в Евросоюз к концу июня

Европейская комиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Украина запросила членство в Европейском Союзе. Комиссия перед Евросоветом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал он в Бундестаге в четверг.

Шольц процитировал президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.

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Версия на английском языке Scholz: EC to assess Ukraine’s request to join EU by end-June

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