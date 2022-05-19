Шольц: ЕК даст оценку запросу Украины на вступление в Евросоюз к концу июня

Европейская комиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

Европейская комиссия к концу июня даст оценку запросу Украины на вступление в ЕС.

Как передает Report cо ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Украина запросила членство в Европейском Союзе. Комиссия перед Евросоветом предположительно в конце июня даст свою оценку запросу", - сказал он в Бундестаге в четверг.

Шольц процитировал президента Франции Эммануэля Макрона, который сказал, что процесс вступления в союз - это не вопрос нескольких месяцев или лет, но пообещал Украине поддержку в этом процессе.