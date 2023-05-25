Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки на Южном Кавказе. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу.