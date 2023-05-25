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Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ

Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.
В регионе
25 мая 2023 г. 12:49
Шойгу заявил о важности участия Армении в совместных учениях ОДКБ

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о важности участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он заявил на заседании совета министров обороны стран-участниц ОДКБ в Минске.

"Армения - член нашей организации, наш союзник. Мы заинтересованы в установлении мира и делаем все возможное для стабилизации обстановки на Южном Кавказе. При этом особо хотел бы отметить важность участия армянской стороны в совместных мероприятиях оперативной и боевой подготовки в рамках ОДКБ", - сказал Шойгу.

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