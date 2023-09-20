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Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень

Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно.
В регионе
20 сентября 2023 г. 09:44
Шойгу заявил о переходе отношений России и Ирана на новый уровень

Взаимодействие Москвы и Тегерана выходит на новый уровень, диалог между Россией и Ираном сегодня развивается особенно интенсивно.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана Мохаммадом Резой Аштиани в среду.

"Нацелены на реализацию всего комплекса запланированных мероприятий, несмотря на противодействие со стороны США и их западных союзников. Санкционное давление на Россию и Иран показывает свою бесперспективность, в то время как российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень", - сказал Шойгу.

При этом он заявил о готовности "к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке". "С удовлетворением отмечаем, что сегодня российско-иранский диалог развивается особенно интенсивно", - отметил глава Минобороны РФ.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: “Rusiya ilə İran arasında qarşılıqlı fəaliyyət yeni səviyyəyə çatır”

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