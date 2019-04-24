Шойгу: Замороженные конфликты активизируются

Конфликтный потенциал растет в ряде регионов мира.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на церемонии открытия Московской конференции по международной безопасности.

"Главной тенденцией текущего момента является накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира. Активизируются замороженные конфликты. Формируются новые очаги потенциального вооруженного противостояния, многие из которых инициируются извне", - заявил министр обороны России.

С. Шойгу также отметил продолжение конфликтов на Ближнем Востоке.

"Продолжаются боевые действия в Йемене. В новую фазу входит конфликт в Ливии. Сохраняется напряженность в Сирии и Ираке. В Африке нарастает активность террористических группировок", - отметил министр.