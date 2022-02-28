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Шойгу: "Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом

Шойгу: "Ядерная триада" России начала боевое дежурство усиленным составом РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом.
В регионе
28 февраля 2022 г. 16:18
Шойгу: Ядерная триада России начала боевое дежурство усиленным составом

РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, а также Дальняя авиация начали нести боевое дежурство усиленным составом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом", — рассказали в военном ведомстве.

Накануне глава государства на встрече с Шойгу и начальником Генштаба Валерием Герасимовым распорядился привести силы сдерживания российской армии в особой режим несения боевого дежурства. Он мотивировал это агрессивными заявления стран Запада.

Ядерная триада - общепринятый международный термин, обозначающий оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты, атомные подводные ракетоносцы.

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Версия на азербайджанском языке Sergey Şoyqu: "Rusiyanın nüvə qüvvələri hazır vəziyyətə gətirilib"

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