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Шойгу: Военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран

Шойгу: Военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран.
В регионе
8 ноября 2023 г. 12:34
Шойгу: Военное сотрудничество России и КНР не направлено против третьих стран

Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с зампредом Центрального военного совета КНР Чжаном Юся в Москве.

"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, в воздухе и на море, плечом к плечу успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности. Причем все эти действия не направлены против третьих стран и проводятся исключительно в интересах друг друга", - сказал Шойгу.

Он напомнил, что предыдущая его встреча с Чжаном Юся состоялась на прошлой неделе в Китае на полях 10-го Пекинского Сяншаньского форума. "Сегодня проводим переговоры в России. Такая динамика военных контактов свидетельствует о высоком уровне военного сотрудничества между нашими странами", - сказал он.

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