Шойгу: ВМФ до конца года получит 12 новых надводных и подводных кораблей

В Военно-морской флот России до конца 2023 года поступят 12 кораблей, среди них будут надводные и подводные.

В Военно-морской флот России до конца 2023 года поступят 12 кораблей, среди них будут надводные и подводные.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании в штабе Тихоокеанского флота (ТОФ).

В пятницу глава Минобороны проводит рабочую поездку в Приморском крае. Он проверил выполнение государственного оборонного заказа на дальневосточном заводе "Звезда" в Большом Камне и на вертолетном заводе "Прогресс" в Арсеньеве. После этого министр отправился в штаб ТОФ для проведения совещания по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса в дальневосточном регионе России.

"В этом году в эксплуатацию уже принято два корабля, до конца года поступят еще 12. Среди них фрегат "Адмирал Головко", ракетная подводная лодка стратегического назначения "Император Александр III", атомный подводный крейсер "Красноярск", - сказал министр на совещании в штабе ТОФ по итогам работы на предприятиях военно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке. Глава минобороны отметил, что за последние десять лет ВМФ России пополнился более чем 50 кораблями.