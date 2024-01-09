Шойгу: В 2023 году потери ВСУ составили свыше 200 тыс. человек

Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу и продолжат последовательно достигать своей цели.

Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу и продолжат последовательно достигать своей цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российской армии.

По его словам, за 2023 год украинская сторона потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц военной техники.

Отмечается, что Шойгу обозначил задачи военного ведомства на год: поддерживать на высоком уровне боеготовность ядерной триады, сформировать серийную линейку беспилотников, внедрять современное вооружение и повышать возможности спутниковой группировки.