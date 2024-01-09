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Шойгу: В 2023 году потери ВСУ составили свыше 200 тыс. человек

Шойгу: В 2023 году потери ВСУ составили свыше 200 тыс. человек Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу и продолжат последовательно достигать своей цели.
В регионе
9 января 2024 г. 14:11
Шойгу: В 2023 году потери ВСУ составили свыше 200 тыс. человек

Вооруженные силы России сохраняют стратегическую инициативу и продолжат последовательно достигать своей цели.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководством российской армии.

По его словам, за 2023 год украинская сторона потеряла более 215 тыс. человек и 28 тыс. единиц военной техники.

Отмечается, что Шойгу обозначил задачи военного ведомства на год: поддерживать на высоком уровне боеготовность ядерной триады, сформировать серийную линейку беспилотников, внедрять современное вооружение и повышать возможности спутниковой группировки.

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Версия на азербайджанском языке Şoyqu: “2023-cü ildə Ukrayna SQ-nin itkiləri 200 min nəfərdən çox olub”
Версия на английском языке Shoygu: Manpower losses of Ukrainian army exceeded 200,000 in 2023

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