Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан". Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства.
"Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".
Шойгу также напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз. "Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр", - сказал Шойгу.
Он также отметил, что лидеры "Талибана" говорят, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории.