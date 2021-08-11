Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан". Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства.

Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан". Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Шойгу также напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз. "Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что лидеры "Талибана" говорят, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории.