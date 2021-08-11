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Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан". Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства.
В регионе
11 августа 2021 г. 07:41
Шойгу: Талибы в Афганистане контролируют границу с Узбекистаном и Таджикистаном

Граница с Узбекистаном и Таджикистаном взята под контроль движением "Талибан". Его лидеры обещают не предпринимать атак на соседние государства.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Для нас, что важно, это то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном, она также взята под контроль "Талибаном", - сказал он на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов".

Шойгу также напомнил, что на днях "Талибан" взял Кундуз. "Если вы в курсе тех районов, Кундуз это довольно крупный и серьезный такой центр", - сказал Шойгу.

Он также отметил, что лидеры "Талибана" говорят, что движение не будет предпринимать никаких попыток по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории.

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Версия на английском языке Shoigu: Taliban controls border with Uzbekistan and Tajikistan 
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: ““Taliban” Özbəkistan və Tacikistanla sərhədə nəzarət edir”

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