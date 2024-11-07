О нас

Шойгу: Страны Запада препятствуют мирному урегулированию на Южном Кавказе

Шойгу: Страны Запада препятствуют мирному урегулированию на Южном Кавказе На Южном Кавказе существуют предпосылки к улучшению ситуации, но этому мешают страны Запада, действуя в своих интересах.
В регионе
7 ноября 2024 г. 12:20
Шойгу: Страны Запада препятствуют мирному урегулированию на Южном Кавказе

На Южном Кавказе существуют предпосылки к улучшению ситуации, но этому мешают страны Запада, действуя в своих интересах.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ.

"Предпосылки к ее улучшению (ситуации - ред.) есть, мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал он.

По его словам, это подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şoyqu: Qərb Cənubi Qafqazda sülh yolu ilə nizamlanma prosesinə mane olur
Версия на английском языке West obstructs peaceful resolution in South Caucasus, Shoigu says

Другие новости из категории

Глава Совбеза РФ: Рассчитываем, что работа формата 3+3 активизируется
Глава Совбеза РФ: Рассчитываем, что работа формата 3+3 активизируется
7 ноября 2024 г. 12:26
СМИ: Сотрудник МИД Армении занимался визовым бизнесом
СМИ: Сотрудник МИД Армении занимался "визовым бизнесом"
7 ноября 2024 г. 10:51
Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября
Визит Путина в Казахстан состоится 27 ноября
7 ноября 2024 г. 10:40
В Магадане при пожаре погибли четыре человека, включая троих детей
В Магадане при пожаре погибли четыре человека, включая троих детей
7 ноября 2024 г. 05:20
Харрис назвала признание итогов выборов фундаментальным принципом демократии
ФотоХаррис назвала признание итогов выборов фундаментальным принципом демократии
7 ноября 2024 г. 02:03
Эрдоган позвонил Трампу
Эрдоган позвонил Трампу
7 ноября 2024 г. 01:41
Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов
Посол США: Отношения между народами Грузии и США не зависят от выборов
6 ноября 2024 г. 20:12
МИД РФ: Послу Молдовы заявлен протест в связи с недружественными шагами
МИД РФ: Послу Молдовы заявлен протест в связи с недружественными шагами
6 ноября 2024 г. 17:26
Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии
Два пенсионера погибли при пожаре в доме престарелых в Грузии
6 ноября 2024 г. 16:35
Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией
Мирзиёев и Орбан обсудили стратегическое партнерство между Узбекистаном и Венгрией
6 ноября 2024 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi