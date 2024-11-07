Шойгу: Страны Запада препятствуют мирному урегулированию на Южном Кавказе

На Южном Кавказе существуют предпосылки к улучшению ситуации, но этому мешают страны Запада, действуя в своих интересах.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава Совбеза РФ Сергей Шойгу на 12-й встрече секретарей совбезов стран СНГ.
"Предпосылки к ее улучшению (ситуации - ред.) есть, мешают этому внешние игроки, действующие, мягко говоря, неблаговидными целями, прежде всего страны Запада", - сказал он.
По его словам, это подтверждает тезис о том, что региональным проблемам необходимы региональные решения.