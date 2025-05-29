Шойгу: Стамбульская площадка становится основной по переговорам Москвы и Киева

Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины.

Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на встрече с генсеком Совета нацбезопасности Турции Окаем Мемишем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки. И теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу.

По его словам, Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций.