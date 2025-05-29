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Шойгу: Стамбульская площадка становится основной по переговорам Москвы и Киева

Шойгу: Стамбульская площадка становится основной по переговорам Москвы и Киева Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины.
В регионе
29 мая 2025 г. 11:50
Шойгу: Стамбульская площадка становится основной по переговорам Москвы и Киева

Стамбул становится основной площадкой для переговоров России и Украины.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил на встрече с генсеком Совета нацбезопасности Турции Окаем Мемишем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Стамбульская площадка становится основной площадкой по проведению переговоров по всем направлениям касаемо и Черного моря, и черноморской сделки, зерновой сделки. И теперь российско-украинских переговоров", - сказал Шойгу.

По его словам, Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций.

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