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    Шойгу: Совет министров обороны СНГ одобрил проект концепции ВКО

    В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В Москве состоялось заседание Совета министров обороны стран СНГ. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, в ходе заседания были одобрены ряд проектов документов.

    По словам министра обороны России Сергея Шойгу, были одобрены подходы к разработке проекта соглашения о совместной системе связи вооруженных сил государств СНГ. "Одобрили проект Концепции воздушно-космической обороны, а также Концептуальные организационно-технические и правовые подходы к разработке проекта Соглашения о Совместной (объединенной) системе связи вооруженных сил государств СНГ", - заявил С.Шойгу.

    Отметим, что на заседании также принял участие министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

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