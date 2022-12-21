Шойгу: С началом частичной мобилизации минобороны РФ столкнулось с трудностями

Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации Минобороны России столкнулось с определенными трудностями, которые пришлось исправлять на ходу.

Система мобилизации оказалась не полностью готова, с началом частичной мобилизации Минобороны России столкнулось с определенными трудностями, которые пришлось исправлять на ходу.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

"Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе. Все недостатки пришлось исправлять на ходу", - сказал Шойгу.