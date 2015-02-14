​Шойгу: Россия заинтересована в военном сотрудничестве с Кубой

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российско-кубинские отношения в военной и военно-технической сфере развиваются конструктивно.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

"Наши отношения в военной сфере конструктивно развиваются. Признательны кубинской стороне за прием, оказываемый российским военным кораблям и судам во время захода в порт Гаваны. Заинтересованы в расширении сотрудничества в военно-морской области", — сказал Шойгу.

Во время встречи с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы генералом армии Раулем Кастро Шойгу отметил богатый опыт подготовки кубинских кадров в российских военных вузах. Министр добавил, что в этом направлении есть хорошие перспективы сотрудничества.