Шойгу: Россия укрепляет западные рубежи в ответ на поставки американских ракет в Украину

Россия в ответ на поставки США и их союзниками в Украину вооружений, в том числе высокоточных ракет, и перспективу передачи истребителей F-16 укрепляет западные рубежи.

Россия в ответ на поставки США и их союзниками в Украину вооружений, в том числе высокоточных ракет, и перспективу передачи истребителей F-16 укрепляет западные рубежи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси в среду.

"Соединенные Штаты Америки и их союзники передают Украине бронетехнику, средства противовоздушной обороны, высокоточные ракеты. В нарушение международных конвенций Вашингтон включил в пакеты военной помощи кассетные боеприпасы. В практическую плоскость перешел вопрос передачи Киеву тактических истребителей F-16. Их поступление ожидается уже в будущем году. В ответ на эти угрозы мы принимаем соответствующие меры, укрепляем наши западные рубежи", - сказал Шойгу.

Он отметил, что помимо поставок странами НАТО вооружений ВСУ, они также передают разведывательную информацию, обучают украинских военнослужащих, направляют в страну наемников и консультантов.

По словам Шойгу, защищая киевский режим, "коллективный Запад развязал против России гибридную войну в военно-политической, правовой, экономической и гуманитарной сферах".