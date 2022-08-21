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Шойгу: Россия трижды применяла гиперзвуковые ракеты в Украине

Шойгу: Россия трижды применяла гиперзвуковые ракеты в Украине Вооруженные силы России три раза применили в ходе боевых действий в Украине гиперзвуковую ракету «Кинжал».
В регионе
21 августа 2022 г. 17:47
Шойгу: Россия трижды применяла гиперзвуковые ракеты в Украине

Вооруженные силы России три раза применили в ходе боевых действий в Украине гиперзвуковую ракету "Кинжал".

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Она применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире", - сказал глава ведомства.

По словам Шойгу, российская армия использует "Кинжал" для нанесения ударов по особо важным целям.

Министр отметил, что "Кинжал" способен развивать скорость до более 10 махов.

Он добавил, что ракета "по пути следования меняет траекторию как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях".

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Версия на азербайджанском языке Şoyqu: "Rusiya Ukraynada üç dəfə hipersəs raketlərindən istifadə edib"

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