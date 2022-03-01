Шойгу: Россия продолжит проведение военной операции до достижения поставленных целей

Группировка Вооруженных сил России продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей.

Группировка Вооруженных сил России продолжит проведение специальной военной операции до достижения поставленных целей.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

"Российская армия не оккупирует украинскую территорию, принимает все меры для сохранения жизни и безопасности мирных жителей", - заявил Шойгу.

По его словам Шойгу, специальная военная операция проводится "с целью защиты населения Донбасса, демилитаризации Украины".

"Главное для нас - защитить Российскую Федерацию от военной угрозы, создаваемой странами Запада, которые пытаются использовать украинский народ в борьбе против нашей страны", - подчеркнул министр.